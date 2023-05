Rai, Maggioni al posto di Lucia Annunziata. E nello spazio di Fabio Fazio...

Monica Maggionin in pole per il dopo-Annunziata su Rai3. E al posto di Fabio Fazio... (foto Lapresse)

Rai, Lucia Annunziata e Fabio Fazio: chi al loro posto? Le indiscrezioni

La nuova Rai ripartirà senza Mezz'ora in più di Lucia Annunziata e Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio (che passerà a Discovery il prossimo autunno assieme a Luciana Littizzetto). Chi arriverà nelle fasce orarie dei due programmi che hanno sempre vinto le loro sfide negli ascolti tv?

Rai, Monica Maggioni in pole position per il dopo-Annunziata

Nella domenica pomeriggio di Rai3 potrebbe sbarcare Monica Maggioni. "Ora è destinata a un ruolo che potrebbe, se ben interpretato, essere strategico - Direzione per l'Offerta Informativa - e per lei si stava studiando un programma d'approfondimento - scrive La Stampa - A questo punto sarebbe perfetta quella collocazione, sostengono ai piani alti di viale Mazzini; oltretutto Maggioni gode della stima incondizionata dell'attuale amministratore delegato Roberto Sergio e del Direttore Generale Giampaolo Rossi, defilato al momento, ma artefice ultimo del nuovo corso Rai".

Rai, per la domenica sera di Rai3 spunta Myrta Merlino al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio

E poi c'è il nodo domenica sera: chi al posto di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa? Il colpo di telemercato potrebbe essere rappresentato dal ritorno in Rai di Myrta Merlino anchorwoman del mattino di La7. "A suo favore il fatto che sia apprezzata da tutto l'arco costituzionale nelle sue più ampie declinazioni. Tutti corrono al suo salotto, quello dello studio tv e quello di casa sua. Alla grande festa per il suo compleanno venti giorni fa, s'è registrato gran pienone, da Gasparri a Nardella, da Boccia marito di Nunzia De Girolamo, una delle sue più care amiche, a mezzo Pd in terrazzo festante con altra mezza FI", riporta la Stampa.

