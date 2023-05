Ascolti TV, addio col botto di Fazio alla Rai: ultima puntata da record

Ascolti TV ieri 28 maggio 2023: In Onda in prima serata chiude con 426mila spettatori per il 2,3% di share

Rai3 vince negli ascolti TV della domenica con la puntata finale di Che Tempo Che Fa, che ha raggiunto il risultato record di 2.772000 spettatori pari al 15.4% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 2.134.000 spettatori pari al 16.8%. Al posto di Fabio Fazio si è proposto Enrico Ruggeri mentre Fiorello ha sposato la candidatura di Alessandro Cattelan. Medaglia d'argento per Rai1 con Sorelle per sempre, che arriva a 2.193.000 spettatori pari al 13.6% di share. Ma cosa ci dice il cervello su Italia 1 è terzo con 2.124.000 spettatori con il 12.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 maggio 2023 per le altre reti: la finale del campionato di rugby Rovigo-Padova su Rai2 con 409.000 spettatori (2.3%), Oblivion su Italia 1 con 783.000 spettatori (4.7%), Le ali della libertà su Rete 4 con a.m. di 712.000 spettatori (4.7%), In Onda – Prima Serata su La7 con 426.000 spettatori (2.3%), GialappaShow su TV8 con 858.000 spettatori (4.9%), Little Big Italy sul Nove da 294.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 28 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si piazza al primo posto con Affari Tuoi, che ottiene 4.170.000 spettatori per il 23.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.530.000 spettatori (14.6%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.007.000 spettatori (5.9%), Controcorrente su Rete 4 con 602.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 605.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 589.000 spettatori (3.4%), 4 Ristoranti su TV8 con 588.000 spettatori (3.4%).