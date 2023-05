Fiorello: "Cattelan al posto di Fazio. L'amore alla mia età? Si fa, si fa"

Fiorello si confessa senza filtri: "Per il dopo Fazio? Ci vedo bene Cattelan"

Rosario Fiorello non ha problemi a “sbottonarsi”. Lo fa da sempre, con la sua riconoscibile verve e in ogni puntanto dello storico morning show di culto Viva Rai2, che ha raggiunto in questa ultima stagione uno share del 20% e circa 200 mila utenti giornalieri sulla piattaforma Raiplay.

Questa volta il noto show man ha deciso di affidare a un’intervista con Vanity Fair il racconto della sua vita privata di figlio, marito e padre innamorato. C’è la madre Sarina, che ha 88 anni e va a trovare ogni pomeriggio, le figlie Olivia e Angelica e poi la moglie Susanna, con la quale festeggerà il prossimo 14 giugno 20 anni di matrimonio. Ecco l’intervista al magazine in cui il conduttore svela come conciliare tutti questi ruoli e rimanenre “sulla cresta dell’onda” anche sul piano professionale.

Fiorello in copertina su Vanity Fair



Fiorello sulla Rai del domani

Avete anche lanciato Cattelan per il dopo Fazio.

«Abbiamo subodorato qualcosa… Ed eravamo entusiasti».

Che cosa ne pensa?

«Se devono, o dovessero mettere qualcuno lì, secondo me Alessandro Cattelan sarebbe giusto, perfetto, perché sa fare le interviste; l'impianto è simile a quello di Fazio, un po’ più moderno. Ci sta».

Fiorello e le sue donne: madre, moglie e figlie

Sua madre La segue?

«Quando si sveglia, se non riesce si dispera. Allora sa che faccio? Ogni giorno vado da lei nel primo pomeriggio e le chiedo: “mamma hai visto la puntata?”. Se non lo ha fatto, per lei vederla su RaiPlay non è così facile, ha 88 anni e come tutte le persone di quell’età è un po’ in difficoltà con la tecnologia. Quindi faccio così, apro l’app, le piazzo la puntata, e prima di andarmene schiaccio “play”, poi lei ha imparato a tornare da RaiPlay sulla televisione normale».

E sua figlia Angelica?

«Mia figlia Angelica, che non si è mai interessata al mio lavoro, adesso si è unita al coro di quelli che mi chiede di continuare. Io ogni tanto le chiedevo: ma i tuoi compagni mi guardano? E lei sempre: sì pa’, si divertono tanto…».

Sua figlia ha sofferto della pandemia?

«Assolutamente sì. Chi ha 16 anni oggi, quando ne aveva 13 era chiuso in casa, per due anni ha saltato compleanni, fidanzatini, cinema, discoteche. Quindi se oggi hanno qualche difficoltà in più, lo si deve anche a questo».

Riesce a essere presente con sua figlia, nonostante il lavoro?