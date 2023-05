Che tempo che fa di Fazio saluta la Rai. L'ironia della Rete nella puntata finale

La storica trasmissione Rai Che tempo che fa chiude dopo vent'anni vincenti (esordio nel 2003) negli ascolti tv. Il programma della domenica sera ha riscosso un successo di pubblico costante ed è stato appuntamento fisso per molti italiani. Non manca però l'ironia della Rete che saluta l'ultima puntata andata in onda ier domenica 28 maggio 2023 su Rai3.

"Fazio Damilano Cuzzocrea De Bortoli. Ci mancherà tutto questo pluralismo" si legge su Twitter a corredo di una foto del presentatore - prossimo al passaggio su Discovery con Luciana Littizzetto in autunno - assieme ai suoi ospiti.





... "ora si passa ad un vero pluralismo: Senaldi, Borgonovo, Belpietro; interrogati da Porro", replica un utente al tweet ironico su Che tempo che fa. E il dibattito si scalda.





