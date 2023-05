Che Tempo Che Fa, da Mike Bongiorno al Papa: gli ospiti storici di Fazio

Fabio Fazio, i 20 anni di Che Tempo Che Fa tra ospiti e polemiche

Che Tempo Che Fa sbarca sul piccolo schermo in Italia nel lontano 2003. Un programma d'attualità politca e non solo che si è sempre contraddistino per ospiti di prestigio e polemiche (collaterali). Spalla destra di Fazio, da sempre, è stata Luciana Littizzetto, che ogni domenica sera ha commentato con la sua sovente verve i fatti più importanti dell'attualità. Tantissimi gli ospiti di prestigioso internazionale (e non) che hanno varcato la porta dello studio del talk show: l'ex premier Silvio Berlusconi, Mike Bongiorno, Michail Gorbaciov, Obama e Papa Francesco. Un video, pubblicato sul Corriere.it, ripercorre i 20 anni del talk show.