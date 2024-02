La top model Anja Rubik protagonista della nuova campagna di Ferrari. VIDEO

Ferrari, la top model Anja Rubik nella nuova campagna primera/estate 2024

Ferrari chiama Anja Rubik per la campagna primavera/estate 2024. Immortalata dal fotografo belga Willy Vanderperre, la top model è protagonista degli scatti di “The Power of Desire”.

Come riporta Pambianco, le sei immagini del nuovo advertising mettono in scena i total look più “potenti” dell’ultima sfilata del brand del cavallino. Le tute, i completi in denim e i vestiti in pelle dialogano con i nuovi accessori.

“Nel progettare questa collezione, ‘The Power of Desire’ è stata un’ispirazione chiave – ha commentato il direttore creativo Rocco Iannone -, ciò che questi abiti celebrano è la durabilità e la tensione di questa forza che attraversa tutti noi, trasformandoli in nuove silhouette, nuovi enigmi e nuovi destini. Anja per me incarna perfettamente questo stato d’animo e Willy ha catturato senza sforzo questi sentimenti in movimento con la sua lente unica.”