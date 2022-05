La Zanzara, Daniela Martani-David Parenzo: nuova lite in radio. VIDEO

La Zanzara, Parenzo umilia Daniela Martani: "I russi useranno la tua canzone per distruggere l'Ucraina"

Esplode la polemica a La Zanzara. Daniela Martani, cantante No Vax ed ex “Gieffina” vista anche all’Isola dei Famosi 2021, era stata invitata negli studi di Radio 24 per parlare delle violenze sui rettili utilizzati nella moda e, cogliendo l’occasione, per farsi un po’ di pubblicità per la sua nuova canzone (L’uomo che non sei) che doveva essere trasmessa, appunto, in radio. Ebbene, non appena il brano parte e Parenzo sente la voce della cantante, il giornalista si lascia andare con una serie di insulti.

“Ma è la vegana. È una roba oscena. È una violenza della musica. Cruciani, sarai arrestato per aver mandato in onda questo miscuglio di scariche di water. È la nuova arma di Lavrov per distruggere l’esercito ucraino”. Queste sarebbero solo alcune, forse le più taglienti, delle frasi rivolte alla Martani da Parenzo (tra le risate di Cruciani). Sul momento, la cantante non sa come rispondere e si limita a incassare.

Ecco che, dopo qualche tempo, giunge la risposta di Daniela Martani. Che, con un lungo e polemico post su Instagram, scrive: “Il 27 Aprile 2022 ho deciso, e me ne pento, di partecipare a LaZanzara, programma di Radio24Web condotto da Giuseppe Cruciani e dallo pseudo giornalista David Parenzo perché volevo parlare della protesta contro le torture sui rettili destinati a diventare borsette e scarpe per le influencer sensibili. Per l'occasione, avevamo deciso con Cruciani di mandare qualche istante del mio singolo nuovo, “L'uomo che non sei”: è finita con Parenzo che mi copriva di offese gratuite.

“Beli come una pecora, sei oscena, fai pena, ridicola, orribile, sembrano scarichi di water ecc ecc” sono alcune delle delicatezze di cui sono stata gratificata: senza alcuna ragione plausibile; sarebbe questo lo spirito trasgressivo e irriverente del programma?”.