La7 chiude Non è l'Arena, silurato Massimo Giletti. C'è lo zampino della Rai?

La7 chiude Non è l'Arena, silurato Giletti. E la Rai...

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma "Non è l'Arena" che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che "ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione". Massimo Giletti rimane a disposizione dell'azienda.

Secondo fonti giunte ad Affaritaliani.it, al patron della rete Urbano Cairo potrebbero non essere andate giù le insistenti voci di un approdo (quasi) immediato di Giletti in Rai e avrebbe così deciso di sospendere il talk show in onda nella prima serata della domenica di La7.