La7, esibizione con Meloni in studio. La rete stronca Mentana. VIDEO E FOTO

Meloni da Mentana su La7, il web stronca la strana coppia. Ecco le reazioni più esilaranti. FOTO e VIDEO

La presenza ieri sera della premier Giorgia Meloni nello studio del Tg L7 condotto da Enrico Mentana non è passata certo inosservata. E non tanto per i contenuti del dialogo tra il giornalista e la presidente del Consiglio, quanto per le frecciatine più o meno velate a Lilli Gruber, e anche per la spiegazione poco convincente di quanto accaduto in Albania al deputato Riccardo Magi. O ancora per le "rassicurazioni" di Meloni al pubblico della rete: "Non ce l'ho con i telespettatori di La7". Rete che, di fronte a tutto ciò, non si è fatta attendere, stroncando l'esibizione del giornalista e della premier in studio. Ecco le reazioni più esilaranti e piccate.

RIVEDI L'"ESIBIZIONE" DI MENTANA E MELONI AL TG LA7: L'INTERVISTA INTEGRALE

Se #Mentana invece di fare la diva che si offende, avesse imparato dalla #Gruber a fare le interviste, ci saremmo risparmiati questa epifania di menzogne, faccette arroganti e strafalcioni senza contraddittorio.

Brutta fine il giornalismo. pic.twitter.com/v96rtb3JiP — MissNiky (@niky40786498) June 6, 2024

Quindi, fatemi capire: la #Meloni a #la7 per oltre 20 minuti, occupa 3/4 di #TgLa7, "disciamo", con l'ennesimo monologo senza confronto.

Senza essere confutata perché in studio c'era una nullità come #Mentana. pic.twitter.com/G2mQ4DEl2B — Paolo Amorico (@paoloamorico) June 5, 2024

#Meloni non pronuncia una sola parola su 16.000 BAMBINI uccisi dal criminale #Netanyahu: la donna, la madre, la cristiana. L'ex craxiano-berlusconiano #Mentana fa battute credendo di essere simpatico. Il problema di questa barzelletta di Penisola è la classe giornalistica. pic.twitter.com/w1fPxe77Wj — Stefano Russo 🇵🇸 (@stefarussnaples) June 5, 2024

E ancora, un utente scrive: "Uno scolaretto pruriginoso e impacciato al cospetto della "diva della scuola".

Ha speso più parole a boriare il suo ego del fatto che 'dettaGiorgia' fosse lì davanti a lui, e non da altri, che a fare le domande che ogni italiano avrebbe fatto, per sentire finalmente delle risposte. Radiocomando come un drone governativo. Italiane e italiani... Quel che resta di Enrico Mentana, mentanuccio, ormai prossimo a sostituire Vespa nel servilismo d'ufficio, camuffato per giornalismo. Viva!".