La7, In altre Parole di Massimo Gramellini cala un pokerissimo di super ospiti: Matilda De Angelis e poi... Anticipazioni

Ascolti tv, Massimo Gramellini al 5,7% su La7 sabato scorso con "In altre Parole”

"In altre Parole” di Massimo Gramellini torna su La7 sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.35 dopo che la scorsa settimana aveva portato sulla televisione di Urbano Cairo 982.000 spettatori con uno share del 5.7%. Ascolti tv più che buoni per il programma di approfondimento che commenta i fatti degli ultimi giorni grazie a spunti e punti di vista mai scontati.

La7, In altre Parole: Claudio Bisio, Monica Guerritore e Matilda De Angelis tra gli ospiti di Massimo Gramellini

Gli ospiti della nuova puntata in onda questa settimana in prima serata su La7? "In altre Parole” parte con l’incontro tra Claudio Bisio. E ancora: Massimo Gramellini e il maestro delle parole Roberto Vecchioni che terrà anche la sua consueta lezione alla lavagna.

Sugli sgabelli del programma di La7 arrivano Matilda De Angelis, protagonista della serie tv "Citadel Diana" (in onda su Prime Video) Monica Maggioni in libreria con "Spettri" e Antonio Monda, autore del libro "Incontri ravvicinati". E ancora, ospite del programma Monica Guerritore, che dialogherà con Massimo Gramellini a partire dalle tematiche, molto attuali, affrontate nella serie televisiva "Inganno” di cui è protagonista.

Giovanna Botteri e Alessandra Sardoni, i collegamenti di In altre Parole su LA7

Naturalmente immancabili gli spazi di Giovanna Botteri, in collegamento dalla sua città, Trieste, per mostrare la storica regata Barcolana, Alessandra Sardoni con il suo immancabile e sempre preciso punto politico e la brillante ironia di Saverio Raimondo sulle notizie della settimana. Jacopo Veneziani, nella sua rubrica dedicata all’arte andrà alla scoperta del contemporaneo, mentre Andrea Nuzzo aggiornerà il telespettatore sulle “parole della rete”, illustrando le reazioni social alle notizie più discusse.

Infine l'immancabile racconto della “Buonanotte” di Massimo Gramellini.

In altre Parole è un programma di Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Stefano Gallerani, Massimo Gramellini, Paola Greco, Alessandro Matarante, Silvia Truzzi e la collaborazione ai testi di Andrea Malaguti. La regia è di Piergiorgio Camilli.