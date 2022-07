Lady Demonique: "Tra i miei schiavi c'è un deputato 5Stelle". E su Draghi...

Lady Demonique (Doha Zaghi), la mistress si confessa: "Ho ben due deputati tra i miei schiavi. Candidarmi nel 2023? Perché no..."

Lady Demonique svela i suoi sogni nel cassetto. La prima mistress eletta in un Consiglio Comunale in Italia, Doha Zaghi in arte Lady Demonique, si è confessata ai microfoni della Zanzara (in onda su Radio 24). La mistress divenne famosa per un video dove prendeva a calci nei testicoli un suo “schiavo” mascherato da Matteo Salvini. “Prendere a calci Giuseppe Conte? Certo, lo farei subito. Lui vuole fare il Renzi della situazione, il suo ego porterà alla disgrazia il paese. Ma ora tanto prenderanno a calci nelle palle anche quelli dei 5Stelle”.

“Ho due parlamentari tra i miei schiavi”, continua Doha Zaghi, “e sono un senatore di centrodestra e un deputato del Movimento 5 Stelle. Il primo si fa prendere a calci nei testicoli, il secondo è un moneyslave, sgancia e basta. Mi chiamano padrona”.

Come aveva rivelato diversi mesi fa a “Un giorno da pecora”, Lady Demonique ha dichiarato che “dopo le elezioni sono aumentate le richieste per i video blasfemi; ora inoltre ho uno schiavo che in cam mi dice di offenderlo come se davanti avessi Calenda”. “Candidarmi nel 2023? Se si dovesse presentare l’occasione”, conclude, “perché no. Mi piacerebbe andare in Parlamento. Uno dei miei sogni però sarebbe fare la Maratona Mentana su La7 con De Angelis, lo amo”.

Ma non è tutto. La mistress più famosa d’Italia ha rivelato la sua “passione” per Draghi. La rappresentante del Partito dei Gay in provincia di Como, ha infatti confessato: “Io vorrei che Draghi rimanesse fino alla fine naturale della legislatura. Non si può aprire una crisi d’estate con tutti i problemi che ci sono”.