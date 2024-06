Laura Ravetto divorzia da Ginefra: “Come padre ok, ma non lo amo più”

Laura Ravetto, parlamentare della Lega, sgancia la bomba alla vigilia delle europee e annuncia a Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio in onda martedì prossimo su Rai 2, che ha firmato il divorzio dal marito ex parlamentare Pd Dario Ginefra.

"Come padre di nostra figlia Clarissa è perfetto ma io in questo matrimonio soffocavo, ora mi sento libera di rifarmi una vita". Laura Ravetto ha confidato a Monica Setta di aver siglato la separazione che è stata già omologata dal giudice e di non avere una nuova storia. Correva l'anno 2016, giugno, e Laura Ravetto diceva si in Puglia a Dario Ginefra: un matrimonio bipartisan.

Proprio alla vigilia elettorale - ieri come oggi - Laura Ravetto e Dario Ginefra, rispettivamente deputati di Forza Italia e Partito Democratico, si sono sposati sabato 4 giugno 2016 a Monopoli, in Puglia. A celebrare le nozze, che si sono tenute nel castello Carlo V, con rito civile, è stato Walter Veltroni.

Erano ovviamente presenti esponenti di entrambi gli schieramenti. Testimone dello sposo, Michele Emiliano, governatore della Puglia. Laura Ravetto è arrivata a bordo di un Apecar, con un abito da sposa in pizzo bianco che lei stessa ha disegnato e che è stato poi realizzato da un'azienda di Putignano.

Matrimonio glamour e bipartisan allietato dalla nascita di Clarissa Delfina. Oggi invece l'addio. Laura, molto griffata - celebri le sue mise immortalate su Instagram - pare corteggiatissima da un giovane attore. Lei nega a storie di donne al bivio e ribadisce "sono single e non ho nessun flirt. Voglio fare la mamma di Clarissa e sono in ottimi rapporti con il mio ex marito che come padre è ideale".