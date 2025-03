Le 50 canzoni italiane più belle di sempre

Le 50 canzoni italiane più belle di sempre? Il pubblico musicale ovviamente potrebbe discutere non per giorni, ma per anni e anni senza trovare un punto d'incontro.

'De gustibus non disputandum est' e dunque sarà sempre impossibile stilare una classifica basata sul piacere e le sensazioni personali. Una top-50 l'abbiamo chiesto all'IA. Ecco cosa ci ha risposto fornendo una possibile lista (in ordine sparso) di brani che hanno segnato la storia della musica italiana, amati da generazioni diverse e che hanno avuto un impatto culturale significativo.

Lucio Battisti - La canzone del sole

Fabrizio De André - La canzone di Marinella

Domenico Modugno - Nel blu dipinto di blu (Volare)

Adriano Celentano - Il ragazzo della via Gluck

Lucio Dalla - Caruso

Francesco De Gregori - La donna cannone

Gino Paoli - Il cielo in una stanza

Mina - Se telefonando

Giorgio Gaber - La libertà

Antonello Venditti - Roma capoccia

Franco Battiato - La cura

Vasco Rossi - Vivere

Eros Ramazzotti - Se bastasse una canzone

Laura Pausini - La solitudine

Zucchero - Senza una donna

Riccardo Cocciante - Bella senz'anima

Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu

Claudio Baglioni - Questo piccolo grande amore

Ennio Morricone - Con te partirò (interpretata da Andrea Bocelli)

Toto Cutugno - L'italiano

Nino Rota - Amarcord (tema musicale)

Pino Daniele - Napule è

Lucio Battisti - Pensieri e parole

Fabrizio De André - Bocca di rosa

Francesco Guccini - Dio è morto

Gianna Nannini - Bello e impossibile

Ivano Fossati - La mia banda suona il rock

Jovanotti - L'ombelico del mondo

883 - Come mai

Ligabue - Certe notti

Vasco Rossi - Albachiara

Adriano Celentano - Azzurro

Mina - Parole parole

Lucio Dalla - L'anno che verrà

Antonello Venditti - Notte prima degli esami

Franco Califano - Tutto il resto è noia

Rita Pavone - Datemi un martello

Ornella Vanoni - L'appuntamento

Giorgia - Come saprei

Eros Ramazzotti - Cose della vita

Zucchero - Diamante

Riccardo Fogli - Storie di tutti i giorni

Matia Bazar - Solo tu

Al Bano e Romina Power - Felicità

Tiziano Ferro - Perdono

Negramaro - Meraviglioso

Elisa - Luce (tramonti a nord est)

Subsonica - Tutti i miei sbagli

Caparezza - Vieni a ballare in Puglia

Maneskin - Zitti e buoni