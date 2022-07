Le migliori app per modificare foto da condividere su Instagram

App per foto su Instagram: le migliori applicazioni da utilizzare per rendere perfette le foto che vogliamo caricare sul nostro social preferito

Uno dei segreti per avere successo su Instagram è pubblicare bei contenuti, e ovviamente belle foto. Per riuscire a ottenere il massimo dai tuoi scatti, puoi utilizzare i filtri e l'editor presente sull'app del noto social, ma puoi anche affidarti ad altre app esterne, spesso più complete e versatili, in grado di trasformare le tue istantanee in veri e propri piccoli capolavori. Ecco alcune delle più consigliate dagli utenti e dagli esperti.

Le migliori app per modificare le foto su Instagram

Partiamo da VSCO Cam. Si tratta di un'app fantastica per i filtri e il ritocco in fase di post produzione. Offre una gamma ampia di effetti predefiniti, oltre alla possibilità di modificare l’esposizione, la saturazione e altri parametri fotografici. In altre parole, è un piccolo studio fotografico portatile che poco ha da invidiare rispetto alle app professionali.

Continuiamo con EyeEm, un’altra ottima app per condividere foto. Offre una varietà di strumenti di editing, oltre a un social network tutto suo per connettersi con altri fotografi e anche per trovare nuove idee o nuove foto da poter utilizzare sui propri social, ovviamente solo con il consenso dei rispettivi autori.

C'è poi Google Photos, una buona opzione se stai cercando una soluzione di archiviazione basata sul cloud per conservare gelosamente i propri scatti fotografici. Offre archiviazione illimitata per foto e video, anche se non ha un comparto di editing a livello delle precedenti app.

Altre app gratis per editare le proprie foto

Altra scelta ottima è invece Snapseed, per molti una delle migliori app per l’editing foto di livello base. È facile da usare e ha una varietà di strumenti per aiutarti a migliorare le tue foto senza bisogno di ricorrere a particolari filtri o all'utilizzo di software ben più completi, come Photoshop.

E per chi proprio non sapesse accontentarsi, gli esperti consigliano anche Afterlight, Pic Lab, e Fotor, tre editor differenti che vantano una gamma di filtri e strumenti per l'editing in grado di trasformare radicalmente ogni tuo singolo scatto. Usando una qualsiasi di queste app potrai migliorare le tue foto su Instagram in modo semplicissimo. Quindi cosa stai aspettando? Inizia a editare come un vero professionista del mondo digitale.

Come aggiungere testo alle foto per Instagram

Aggiungere una parte testuale alle foto da pubblicare sul noto social network può essere un modo divertente per personalizzare i tuoi post. Ci sono diversi modi per farlo, e il metodo che scegli dipenderà dall'app che stai usando e dal tipo di testo che vuoi aggiungere.

Puoi farlo, ad esempio, utilizzando un'app terza come una di quelle che abbiamo appena consigliato. Queste app ti consentono di aggiungere testo e grafica alle tue immagini, e quindi di condividerle rapidamente su Instagram. Un altro modo per aggiungere testo alle immagini è, invece, quello di usare l'app stessa di Instagram, decidendo in un secondo momento se pubblicare la foto come post o nelle Stories.

Molto importante, se non fondamentale, è infine aggiungere una didascalia (o meglio caption) alla tua foto digitandola nell'apposito box, utilizzando anche gli hashtag che preferisci, per far sì che il nostro post possa assumere maggior forza, un significato più importante e possa essere visto ovviamente da più utenti di Instagram, e non solo dai nostri follower.

Come applicare filtri alle foto per Instagram

Non dimenticare i filtri, che possono essere un modo divertente per cambiare il look delle tue foto prima di postarle su Instagram, modificando in un colpo solo colori, contrasto, calore e tutto ciò che rende il tuo scatto unico nel suo genere. Per applicarli apri l'app Instagram e seleziona la foto che vorresti condividere, scorri a sinistra o a destra per scegliere un filtro, regola l'intensità scorrendo verso l'alto o il basso e tocca infine il pulsante “Condividi” per pubblicare la foto sull'app. Lo stesso procedimento può essere utilizzato anche per i filtri disponibili su software esterni. Insomma, rendere migliore il tuo scatto non richiede tanta fatica, solo un po' di creatività. Prova anche tu a giocare con gli strumenti a tua disposizione e troverai presto il tuo stile.