Le Pagine Gialle: così iconiche da ispirare anche Mark Zuckerberg: nell’annunciare una nuova funzionalità Whatsapp, il CEO di Facebook fa esplicito rifermento ai famosi elenchi, che restano più attuali che mai

Pochi giorni fa è comparso un post su Facebook, pubblicato da Mark Zuckerberg, in cui si annuncia una nuova funzione di Whatsapp che viene testata a San Paolo in Brasile, con l’idea di portarla anche altrove.

L’app di messaggistica permetterà infatti di cercare e contattare le aziende locali, divise per categorie come cibo, vendita al dettaglio e servizi. Per spiegare come funzionerà il servizio, Zuckerberg sceglie due parole che tutti conoscono: “Pagine Gialle”, da sempre punto di riferimento per la ricerca di professionisti per ogni esigenza. Sono infatti talmente iconiche e conosciute da tutti che fanno parte del nostro linguaggio, col significato di elenco completo, guida sicura, strumento affidabile a cui rivolgersi quando si ha bisogno di qualcosa e che non potrà deluderci.

Le Pagine Gialle – quelle vere - sono da oltre 50 anni un elemento fondamentale nelle case di tutti gli italiani, da tempo anche digitali oltre che cartacee. Con oltre 3,8 milioni d’imprese, professionisti, negozi ed esercizi commerciali divisi per categorie e località, continuano ad essere un fondamentale punto di incontro tra persone e imprese. Oggi Pagine Gialle fa parte del mondo di Italiaonline, la più grande internet company d’Italia e offrono un essenziale supporto alle piccole-medie imprese italiane, dando loro la possibilità di accrescere la visibilità online.

Pagine Gialle raggiunge gli italiani in vari modi: con gli elenchi cartacei, con il sito PagineGialle.it, con l’app PagineGialle e con il sito specifico PgCasa.it.

Quali sono i vantaggi di tutti questi strumenti? Gli elenchi sono distribuiti gratuitamente e in modo capillare ogni anno nelle case e negli uffici degli Italiani, per raggiungere anche chi non vuole abbandonare l’abitudine di sfogliare un volume. Il sito principale fornisce le informazioni su negozi, aziende e attività commerciali con una ricerca semplice e intuitiva: con pochi click si hanno a disposizione contatti, mappe e tour virtuali ed è possibile richiedere gratuitamente preventivi ai professionisti di tutta Italia. L’app invece è pensata per chi ama cercare informazioni da smartphone e tablet, per questo è stata creata, per rispondere con velocità e in modo personalizzato alle esigenze degli utenti in mobilità.

Infine PgCasa.it è un servizio di incontro tra domanda e offerta, dedicato ai professionisti del settore casa, con 400 categorie specifiche dove gli utenti possono richiedere un preventivo gratuito, lasciando i propri contatti, dando modo ai professionisti di ottenere nuove opportunità di business grazie ai 900.000 utenti unici al mese*.

*fonte: Audiweb 2.0 View, powered by Nielsen, TDA Monthly Active Users Jan 2021