Lo Stato delle Cose, anticipazioni: dietro la Gintoneria si nasconde anche una morte sospetta

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: si parlerà anche di cultura woke e una nuova puntata dell'inchiesta sulle curve di San Siro

Faccia a faccia sull’attualità politica tra Vittorio Feltri e Massimo Giletti in apertura della puntata de Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 24 marzo alle 21.20 su Rai3. Segue il confronto tra il senatore Maurizio Gasparri e l’ex ambasciatrice Elena Basile sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino e sul piano di riarmo europeo.

E ancora, la “rossa” Vladimir Luxuria e il “nero” Francesco Storace si affrontano sulla cultura woke e sul politicamente corretto dopo che il ministro Valditara ha vietato schwa e asterischi negli atti e nelle comunicazioni delle scuole.

Prosegue, poi, l’inchiesta su Davide Lacerenza al quale in questi giorni la Questura ha revocato la licenza per la sua Gintoneria. Le notti di alcol, droga e sesso - per cui il locale di Lacerenza era conosciuto in tutta Milano - fanno anche da sfondo a una storia tragica nella quale una giovane donna perse la vita un anno fa in circostanze ancora poco chiare: in studio, la testimonianza esclusiva di una persona che conosceva bene la vittima.

Infine, si torna sull’inchiesta “doppia curva” e in particolare su Fedez e sulle “amicizie pericolose” con alcuni ultras del Milan arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di San Siro. Si cercherà di fare definitivamente luce anche sulla notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino.