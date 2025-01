Lo Zoo di 105 di Marco Mazzoli vince (anche) a teatro: sold out a Milano, le risate e il toccante omaggio a Leone Di Lernia

Lo Zoo di 105 di Marco Mazzoli e la standing ovation dell'Arcimboldi di Milano

Standing ovation: il pubblico del Teatro Arcimboldi di Milano (rigorosamente sold out, erano bastati 17 minuti per polverizzare tutti i biglietti con 4 mesi di anticipo) ha riservato un applauso senza fine a Marco Mazzoli e la sua squadra vincente dello Zoo di 105 - da Paolo Noise a Fabio Alisei, passando per Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, la Chicca e tutta la banda.

Il programma più ascoltato della radio italiana - da così tanti anni che ormai si è perso il conto - in questo 2025 sta festeggiando un compleanno speciale: un quarto di secolo (o qualcosa in più, la 'prima' fu nella primavera 1999 con Gibba ad affiancare Mazzoli) con lo spettacolo 'Zoo 25 - Veniamo noi'.



(foto Giovanni Daniotti)



Lo Zoo di 105, il tour in giro per i teatri d'Italia

Detto fatto, dopo il debutto a Varese di venerdì 17 gennaio, ecco dunque la notte milanese che lancia un tour su e giù per l'Italia. Scaldati i motori, ora si va a pieni giri: da qui al 20 marzo sono in calendario quasi 20 date, tra l'altro con Milano-bis, il ritorno all'Arcimboldi del 17 (prima della chiusura a Piacenza).





Lo Zoo di 105, lo spettacolo di Mazzoli, Noise, Alisei e di tutta la squadra

Uno spettacolo lungo più di due ore e mezza, tra ricordi, racconti a cuore di papà Mazzoli che racconta com'è nata e cresciuta la sua creatura - tra momenti difficili, querele e successi - che ha spento ormai 25 candeline e si è laureata a pieni voti all'Università della radio italiana. E poi gag, scenette, battute e personaggi che riportano al quotidiano di un programma in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì (dalle 14 alle 16).







Lo Zoo di 105, il toccante omaggio a Leone Di Lernia

Applausi per tutti si diceva. Un momento in particolare, molto emozionante, ha toccato i cuori dei presenti: il ricordo di Leone Di Lernia, a quasi otto anni dalla sua scomparsa. Il pubblico ascolta la sua voce che arriva dal... 'paradiso' e saluta Mazzoli con tutta la banda.

(foto Giovanni Daniotti)



"Noi siamo lo Zoo"

E poi... c'è la partecipazione degli spettatori che vivono lo spettacolo da protagonisti. Si sentono parte di esso. D'altronde 'Noi siamo lo Zoo' non è solo un claim, una sigla, ma una filosofia di vita e un senso di appartenenza per il pubblico di questo programma: una delle più belle vittorie di Marco Mazzoli.