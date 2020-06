Lotta al COVID-19: Taiwan crea una piattaforma online

È ora disponibile online la “Piattaforma anti COVID-19 di Taiwan”, che vuole essere un valido strumento nella lotta contro la pandemia.

Le strategie di prevenzione contro la pandemia di Covid-19 utilizzate nei diversi paesi sono diventate il problema dominante dell’anno 2020 a livello internazionale. Taiwan ha ricevuto riconoscimenti e apprezzamenti da tutto il mondo grazie alla rapida azione preventiva e all’efficace organizzazione che ha portato all’interazione di varie risorse così da consentire di controllare efficacemente la pandemia nel paese.

Per la lotta alla pandemia: la "Piattaforma Anti-COVID-19 di Taiwan"



TAITRA, Taiwan External Trade Development Council, Ente non profit per lo sviluppo del commercio estero di Taiwan, è ora lieto presentare la "Piattaforma Anti-COVID-19 di Taiwan" visitabile online dallo scorso 4 giugno. La piattaforma raccoglie il lavoro di esperti provenienti da diverse aree, tra cui più di 20 istituti medici e 2.000 aziende focalizzate sui dispositivi medici per la prevenzione delle epidemie. Sin dall’inizio le informazioni sulla prevenzione sono state da tutti condivise attraverso le piattaforme mediche digitali di Taiwan e ora TAITRA è orgoglioso di promuovere le industrie nazionali di questo settore a livello globale.



L'epidemia COVID-19 contenuta da Taiwan



Secondo il Presidente di TAITRA, James C.F. Huang, la terribile esperienza della SARS ha portato Taiwan ad agire immediatamente, avviando controlli alle frontiere, procedendo con il blocco degli ordini di mascherine e istituendo un team nazionale per aumentarne la produzione nonché incentivando le tecnologie che consentissero di contenere la diffusione dell'epidemia. L’eccellente sistema di sanità pubblica di Taiwan e l’elevata consapevolezza della popolazione hanno portato ai risultati che hanno fatto guadagnare a Taiwan consensi in tutto il mondo.

Tuttavia, il Presidente Huang sottolinea che al momento ci sono ancora molti paesi che combattono la pandemia. La "Piattaforma online anti-COVID-19 di Taiwan" vuole quindi venire in aiuto agli altri condividendo l’esperienza di Taiwan ed allo stesso tempo soddisfacendo le esigenze di domanda e offerta per quanto riguarda la richiesta di tecnologia medica e di dispositivi medici. La Piattaforma illustra anche i punti di forza del settore medico di Taiwan consentendo alle diverse tipologie di visitatori internazionali quali personale medico, acquirenti e utenti finali, di trovare le migliori soluzioni per le proprie esigenze.



Il mondo nel post-pandemia



TAITRA ritiene che il mondo stia ormai entrando nella fase post-pandemia. In futuro, la consapevolezza della prevenzione e l’importanza delle politiche e delle pratiche che interessano la salute dovranno essere costantemente rafforzate. Inoltre, le aziende devono essere pronte perché vi sarà ancora una forte domanda di forniture e di servizi medici nel prossimo futuro. La piattaforma web di TAITRA è stata strutturata in varie sezioni dove trovano spazio sia le istituzioni mediche che le aziende nazionali coinvolte nel settore della prevenzione delle epidemie. È presente un canale di "Condivisione delle esperienze di prevenzione dell'epidemia" che invita studiosi ed esperti a contribuire con le proprie idee ed un’area "Modello di Taiwan" che condivide l’efficace modello organizzativo utilizzato per la prevenzione delle epidemie a Taiwan.



Coronavirus: gli strumenti per combatterlo



Questi canali digitali offrono strumenti per partecipare e organizzare conferenze mediche, consentono di ricevere assistenza nella negoziazione degli acquisti e garantiscono assistenza per effettuare ordini online. A fine maggio sono state organizzate 12 conferenze mediche via web con l’adesione di oltre 13.000 partecipanti tra il personale medico. Recentemente il National Cheng Kung University Hospital di Taiwan ha condiviso la propria esperienza di prevenzione dell'epidemia con 9.000 medici indiani attraverso l'apprendimento a distanza, presentando i vantaggi dell’approccio sanitario di Taiwan.

Finora TAITRA ha già condiviso informazioni sulla prevenzione delle epidemie con più nazioni e continuerà a lavorare insieme alle industrie del paese, alle istituzioni mediche, alle associazioni ed alle agenzie governative per perfezionare il flusso di informazioni relative all'ecosistema per la prevenzione delle epidemie. Il tutto sarà reso disponibile sulla "Piattaforma Anti-COVID-19 di Taiwan" che invitiamo tutti a visitare.