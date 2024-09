Luna Rossa vale quanto Milan e Inter! America’s Cup e Serie A alla pari negli ascolti tv. I trend

Luna Rossa contro American Magic in semifinale in Louis Vuitton Cup

Luna Rossa è pronta per la sfida, al meglio delle nove regate, ad American Magic in semifinale in Louis Vuitton Cup. Si parte sabato 14 settembre 2024. L'altro match vedrà di fronte Ineos Britannia, prima classificata nel Round Robin, che ha scelto Alinghi come avversaria.

La finale della Louis Vuitton Cup, da disputare al meglio delle 13 regate, si terrà da giovedì 26 settembre fino a venerdì 5 ottobre e designerà la barca che dovrà sfidare il Defender New Zealand nella finalissima di America's Cup, sempre al meglio delle 13 regate, che si terrà tra sabato 12 e lunedì 21 ottobre

Luna Rossa vale quanto Milan e Inter! America’s Cup e Serie A alla pari negli ascolti tv. Solo Juventus-Roma fa meglio. I trend by Sensemakers

L'America’s Cup entra nella sua fase cruciale e Sensemakers ha analizzato gli ascolti televisivi e l’attività social delle fasi preliminari alla vigilia delle semifinali per la selezione degli sfidanti. Cresce l’interesse per la competizione e ovviamente per la barca italiana Luna Rossa che sogna di vincere lo storico trofeo.

Emergono alcuni trend interessanti

- Gli ascolti tv nelle giornate in cui ha regatato Luna Rossa sono allineati a quelli delle partite di Serie A della nuova stagione (con la sola eccezione di Juventus-Roma). Se si considerano gli orari pomeridiani di messa in onda e l’importanza relativa dei primi match race è probabile che gli ascolti siano destinati ad aumentare.





- I volumi di interazioni e visualizzazioni dalla partenza delle regate ad oggi risultano equivalenti a quelli registrati delle medaglie olimpiche della vela di Marta Maggetti nel windsurf e di Ruggero Tita e Caterina Banti nei Nacra 17 che pur beneficiando della cassa di risonanza olimpica si sono esaurite nell’arco di pochi giorni dopo le vittorie.

- TikTok è la piattaforma privilegiata per le visualizzazioni mentre su Instagram si rileva il più alto numero di Interazioni.





“Credo che l’America’s Cup abbia un altissimo potenziale di comunicazione. Si tratta del trofeo sportivo più antico del mondo, che coniuga il massimo dell’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e l’abilità dell’equipaggio nel match race, un vero e proprio duello in mare. Luna Rossa poi esprime al meglio il concetto di italianità: il design di una barca bellissima, la forza della nostra cantieristica e di un movimento velico in costante crescita. Alcuni sponsor come Unipol stanno cogliendo l’opportunità e comunicando con queste parole chiave sia in televisione che online in modo molto efficace”, l'analisi di Fabrizio Angelini, Ceo di Sensemakers.