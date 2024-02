Mahmood ribaltone: lui primo e Angelina Mango quarta dietro Geolier-Annalisa

Mahmood sorpassa Geolier-Annalisa nelle classifiche Fimi che sentono l'effetto Sanremo 2024

Tuta Gold sorpassa tutti. A una settimana dal bellissimo trionfo di Angelina Mango nella finale del Festival di Sanremo 2024 con La noia, sono arrivate le classifiche Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) relative alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 febbraio 2024 e raccontano che il brano di Mahmood (sesto al Festival e terzo in classifica Fimi sette giorni prima) è primo tra i singoli.

Il podio viene poi completato da Geolier e Annalisa rispettivamente con 'I p' me tu p' te' e 'Sinceramente' che confermano le classifiche sanremesi ma arretrano entrambi di una posizione rispetti alle Fimi di una settimana fa.

Angelina Mango dietri al terzetto Mahmood- Geolier-Annalisa. Le classifiche Fimi post Sanremo 2024

Angelina Mango è quarta in classifica (stabile rispetto al ranking precedente), mentre e completare la top-5 c'è Ghali con 'Casa mia' che tiene dietro Irama ('Tu no') e The Kolors (con 'Un ragazzo una ragazza', che promette di essere tormentone estivo dopo il fenomenale Italodisco del 2023). A completare la top-10, Gazzelle con 'Tutto qui', Rose Villain con 'Click Boom!' e Alfa con 'Vai1'.

Scorrendo la classifica dalla #11 alla #20, troviamo Onda alta di Dargen D’amico (+2), Pazza di Loredana Bertè (-4), Apnea di Emma (-4), Due altalene di Mr Rain (-4), Fragili de Il Tre (+12), Diamanti Grezzi di Clara (+12), Autodistruttivo dei La Sad (+4), Fino a Qui di Alessandra Amoroso (-6), Ma Non Tutta la Vita dei Ricchi e Poveri (+36) e Ti Muovi di Diodato (+3).

Sanremo 2024 boom della compilation nelle clasifiche Fimi

Tra gli album, la compilation 'Sanremo 2024' esordisce conquistando subito la vetta della classifica Fimi degli album. Sul podio, al secondo e terzo posto, salgono Annalisa con 'E poi siamo finiti nel vortice' e Geolier con 'Il coraggio dei bambini - Atto II'. In top-5 X2VR di Sfera Ebbasta e Kanye West & Ty Dolla Sign con Vultures 1.

La classifica Fimi degli album

1 – Sanremo 2024

2 – Annalisa (E Poi Siamo Finiti Nel Vortice)

3 – Geolier (Il Coraggio dei Bambini – Atto II)

4 – Sfera Ebbasta (X2VR)

5 – Kanye West & Ty Dolla Sign (Vultures 1)

6 – Emma (Souvenir)

7 – Club Dogo (Club Dogo)

8 – Loredana Bertè (Ribelle)

9 – Dargen D’Amico (Ciao America)

10 – Tedua (La Divina Commedia)