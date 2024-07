"Mamma dei fascisti è sempre in Cina". Il post anti-Meloni dell’autore Rai di Affari Tuoi

Riccardo Cassini, nuovo capo autore di Affari Tuoi - che da settembre avrà in conduzione Stefano De Martino dopo l'addio di Amadeus alla Rai - pubblica sui social la foto di Giorgia Meloni con la figlia durante la visita ufficiale in Cina. "La mamma dei fascisti è sempre in Cina", la battuta a corredo dello scatto. Il post ironico poi è sparito dalla rete, ma nel frattempo si è infiammata la polemica. "una pessima caduta di stile", ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai.



INSTAGRAM / Riccardo Cassini INSTAGRAM / Riccardo Cassini

"Il post di Riccardo Cassini, autore Rai della trasmissione Affari Tuoi, contro la premier Meloni è di cattivo gusto”, dichiara Raffaele Speranzon, senatore di FdI e componente della commissione Vigilanza Rai. “Cassini – continua - scrive sui social, commentando il viaggio a Pechino del presidente del Consiglio: 'La mamma dei fascisti è sempre in Cina’. Un commento vergognoso e di una violenza gratuita. Una battuta che non fa ridere, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che certamente non merita tale brutalità”.

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. "La Rai è talmente blindata dalla destra che l'autore di lungo corso Riccardo Cassini, pagato da tutti i cittadini ha la facoltà di insultare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la figlia dalla sua bacheca Facebook con la didascalia: 'La mamma dei fascisti è sempre in Cina'".

Ora, fermo restando che ognuno è libero di pensare come vuole, se sei un autore della tv di Stato e conosci le regole del servizio pubblico, dovresti evitare certe espressioni. Altrimenti viene meno la obbligatoria garanzia della neutralità. Forse uno svecchiamento autoriale sarebbe più che mai utile, anzi indispensabile, visto che cambiano governi, maggioranze e governance della Rai, ma la musica resta sempre la stessa. Pessimo stile animato da pedestre pregiudizio ideologico!",