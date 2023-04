Marco Damilano, flop clamoroso con Rotta Tunisia: via dalla Rai? Cosa rischia

Rotta Tunisia con Marco Damilano ha chiuso con 250mila spettatori per il 2% di share: mezzo punto di share dietro ad Accordi e Disaccordi

E' stato un venerdì più nero che santo per Marco Damilano con il suo programma Rotta Tunisia. Dove inizia la nuova via dei migranti andato in onda in seconda serata su Rai3. L'approfondimento è stato infatti seguito da appena 25mila spettatori per il 2% di share.

Il format di Damilano ha chiuso con oltre mezzo punto di share dietro ad Accordi e Disaccordi sul Nove (204mila spettatori - 2,8%). Il traino de Un Posto al Sole dalla prima serata non è bastato.

Damilano è stato letteralmente surclassato da se stesso con Il Cavallo e la Torre. Il programma infatti ha ottenuto il 7,3% di share e batte sia Otto e Mezzo su TV8 e Stasera Italia su Rete 4. La Rai ora medita il da farsi considerando anche che, come scrive Libero, i suoi giornalisti continuano a rimproverare alle aziende l'utilizzo eccessivo di collaboratori esterni.