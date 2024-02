Mare Fuori 4 su Rai 2 e RaiPlay: seconda puntata, cast e trailer

Mare Fuori 4 è tornato. L'appuntamento in chiaro su Rai2 è partito mercoledì 14 febbraio in prima serata. Nella quarta stagione i protagonisti della serie tv in onda sul secondo canale di viale Mazzini e su RaiPlay si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa (Maria Esposito), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Mimmo (Alessandro Orrei), Kubra (Kyshan Clare Wilson), Dobermann (Salahudin Tijani Imrana), Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi) vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia.

Mare fuori 4, trama ufficiale

I protagonisti sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare. A contrastare questo racconto ci sono Pino (Ar Tem), Edoardo (Matteo Paolillo), Cardiotrap (Domenico Cuomo), Giulia (Clara Soccini) e Silvia (Clotilde Esposito) che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere.

Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

Mare Fuori - Episodio 3. “La testa della lepre”. Trama

Le acque nell’Ipm si fanno torbide. Rosa rifiuta la vicinanza di Carmine. Cardio (Domenico Cuomo) si avvicina ad Alina (Yeva Sai) incuriosito dal suo mutismo. La misteriosa ragazza sembra fidarsi solo di lui. Pino inizia a lavorare in un canile ma il rapporto con il gestore si fa presto complicato. Mimmo (Alessandro Orrei) riceve una visita inattesa. Donna Wanda (Pia Lanciotti) decide di lanciare un avvertimento al comandante per convincerlo a stare lontano dal figlio intimorendo sua moglie Consuelo (Desirée Popper), ma qualcosa va storto.

Mare Fuori - Episodio 4. “Ragione o sentimento”. Trama

”Il comandante scopre quanto accaduto a Consuelo ed è determinato in tutti i modi a trovare il colpevole. Carmine, all’oscuro di tutto, vuole che il comandante convinca Rosa ad entrare nel programma di protezione con lui, ma Massimo (Carmine Recano) non gli dà ascolto. Rosa è determinata ad allontanarsi da Carmine e sceglie una soluzione definitiva. Cucciolo freme per entrare a far parte del clan Ricci. Pino esce dall’Ipm con un’esperienza di lavoro che si rivela più complicata di quanto pensasse.