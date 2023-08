Massimo Segre e Cristina Seymandi, spuntano i nomi dei presunti amanti. I social non perdonano

Torino, Massimo Segre annulla il matrimonio. Spuntano i nomi dei possibili amanti di Cristina Seymandi

A Torino, da giorni, non si parla d’altro. Dal primo momento in cui è stato pubblicato il video in cui il banchiere Massimo Segre rivela pubblicamente in un party davanti a decine di invitati i tradimenti della sua fidanzata Cristina Seymandi per poi annullare l’imminente matrimonio, le domande che si pongono gli italiani sono essenzialmente due.

Innanzitutto, che coraggio ha avuto il Segre a rivelare un fatto così delicato e soprattutto spiacevole della sua vita privata e intima? Ma soprattutto, quali sarebbero dunque i nomi dell’avvocato e dell’industriale citati dal banchiere durante il suo discorso-trappola?

Ebbene, Torinocronaca ha cercato di mettere il dito il più possibile nella piaga dando delle risposte almeno alla seconda domanda. Per quanto riguarda l’avvocato, il nome sarebbero quello di Maurizio Bortolotto, mentre quello dell’industriale sarebbe l’ex candidato di Centrodestra al Comune di Torino Paolo Damilano.