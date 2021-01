Mattarella, mai cosi tanti alla tv. Più di 15 milioni e share del 60%

E' stato il discorso dei record quello che ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto agli italiani per i consueti auguri di fine anno. Sono stati infatti 15.272.170 i telespettatori che si sono collegati sia attraverso i canali generalisti che attraverso quelli tematici, con il 64,95% di share. Nel 2019 erano stati 10.121.552 i telespettatori, per uno share del 59,51%; nel 2018 erano stati 10.525.049, con il 62,13% di share; nel 2017 erano stati 9.700.277 con il 55,58% di share; nel 2016, 10.060.189, con il 58,63% di share; nel 2015 sono stati 10.075.487 con il 56,019% di share.



Successo per il programma di intrattenimento 'L'anno che verra'' su Rai 1 che registra 8 milioni 152 mila spettatori con il 33,9% di share; sulla seconda rete 'Alvin superstar 3 - Si salvi chi puo'' ottiene uno share del 2,4% con 598 mila spettatori; il 'Festival internazionale del circo' su Rai 3 totalizza 2 milioni 335 mila spettatori con il 9,3% di share. In day time sulla prima rete 'Uno mattina prima pagina' tocca il 12% di share con 443 mila spettatori, mentre 'Uno mattina' totalizza 1 milione 438 mila con il 19,7% di share. 'Storie italiane' realizza, nella prima parte, il 17,5% di share e 1 milione 322 mila spetattori e, nella seconda parte, il 15,1% di share con 1 milione 327 mila spettatori. In access prime time 'Blob di tutto un po'' realizza, su Rai 3, 1 milione 210 mila spettatori (5,4% di share). Nel preserale 'L'Eredita' la sfida dei sette' totalizza 3 milioni 188 mila con il 16,8% di share a seguire 'L'Eredita'' registra 4 milioni 887 mila (23,3% di share). Sempre grande attenzione per tutta l'informazione Rai. Il Tg1 delle 20 totalizza 6 milioni 317 mila e uno share del 28,3%. Il Tg2 delle 13 registra 2 milioni 567 mila spettatori e il 14,5%. Il Tg3 delle 19 e' seguito da 2 milioni 615 mila spettatori (13%) saliti a 3 milioni 345 mila (share 15,6%) per le edizioni locali a cura della TgR.