Matteo Berrettini testimonial di Illumia verso... il mercato libero. Lo spot

Matteo Berrettini testimonial di Illumia

Matteo Berrettini fa il bis. Il tennista italiano, recentemente finalista nell'ATP 125 a Phoenix in Arizona (ottimo rientro dopo sette mesi e mezzo di stop per infortunio), è testimonial per il secondo anno consecutivo della campagna di Illumia - il player bolognese celebra il raggiungimento del milione di clienti con il claim “Insieme, con la stessa energia” - progettata e realizzata da Blossom.

Una comunicazione che nasce in vista della prossima del mercato tutelato con tre fasi di evoluzione creativa, distribuiti su due flight commerciali: uno che accompagnerà i clienti in questa fase di cambiamento fino a luglio; poi si ripartirà a settembre andando avanti sino a fine anno. Nel menù spot da 15” su connected Tv, banner live su Infinity Tv, radio, digital e social adv e l’attivazione dei canali ufficiali dello stesso Berrettini. Senza dimenticare una comunicazione localizzata multisoggetto attraverso digital OOH, canali social, Google display, YouTube.

Come si diceva la campagna celebra il raggiungimento del milione di clienti di Illumia, ma nel secondo step si punterà su una serie messaggi semplici e ultra-targettizzati per portare il brand vicino ai nuovi clienti.

