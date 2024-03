Berrettini ko in finale a Phoenix. Quante posizioni recupera nel ranking Atp..

Atp Phoenix, Berrettini sconfitto in finale

Matteo Berrettini sconfitto in finale nell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp 125 andato in scena a Phoenix (montepremi di 225.500 dollari). Il 27enne romano è stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 5 (e numero 60 del mondo), che si è imposto in finale per 7-5, 7-6 (7-5) in 1h58'. Il tennista lusitano con questo successo si conferma campione nel torneo, bissando il risultato ottenuto un anno fa.

Resta la bella settimana per l'ex finalista di Wimbledon (e due volte vincitore nel torneo del Queen's) che, al rientro dopo sette mesi e mezzo (per l’infortunio alla caviglia destra rimediato a New York a fine agosto) ha centrato la finale del torneo sul cemento americano.

Con i punti conquistati Matteo Berrettini, che aveva iniziato la settimana da 154 del rankig Atp risalirà al n.142 delle classifiche mondiali.

Berrettini: "E' stata una settimana pazzesca"

"Grazie a tutte le persone che sono venute a vedermi: è stata una settimana pazzesca - ha detto Matteo Berrettini al termine della finale persa contro il portoghese Nuno Borges -. Oggi sicuramente non è arrivato il risultato che avrei voluto, ma sono contento di essere tornato a giocare. È stata una partita difficile, Nuno sta giocando benissimo: ha meritato la vittoria e ha mostrato anche fair-play dandomi il punto sul set-point a suo favore”.

Berrettini in finale nell'Arizona Tennis Classic, battuto Vukic in semifinale

Matteo Berrettini aveva conquistato la finale nell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp battendo in semifinale l'australiano Aleksandar Vukic, numero 7 del tabellone, per 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) in 2h15'.

Il romano nel primo set aveva messo a segno il break al settimo gioco ma viene immediatamente agganciato dal rivale. L'equilibrio resiste fino al 6-6, dopo una palla break sprecata dall'azzurro nell'undicesimo game, durato 22 punti. Nel tie break non c'è storia.

Copione simile nel secondo set. Berrettini avanti 2-0 con un break immediato, replica di Vukic che risale sul 2-2. I servizi da lì in poi dettano legge (13 ace per Berrettini) fino all'epilogo del secondo tie-break: anche in questo caso, l'azzurro non concede spazio al rivale e chiude.

Nel corso del torneo Berrettini aveva esordito vincento contro il francese Gaston, n.85 ATP, poi il successo con Cazaux, n.77 del ranking ed 8 del seeding (recuperando da 3-5 nel set decisivo) e quindi la vittoria in rimonta (recuperando un set e un break d svantaggio) su Atmane, n.136 ATP.