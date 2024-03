Mattino Quattro con Federica Panicucci-Roberto Poletti, spin-off di Mattino Cinque

Novità nel palinsesto di Rete 4 in fascia daytime mattutino e in diretta. Mattino Cinque potrebbe avere un prolungamento di un'ora, una sorta di staffetta tv da Canale 5 in onda tra le 11 e poco prima delle ore 12. A rivelare il retroscena è TvBlog secondo cui il titolo del nuovo programma in palinsesto a Mediaset sarebbe Mattino Quattro.

A condurre il programma sempre Federica Panicucci e, stando queste indiscrezioni verrebbe affiancatadall’ex conduttore di Unomattina e giornalista, Roberto Poletti. Programma che probabilmente punterebbe su un'ora aggiuntiva di approfondimenti d’attualità, cronaca, costume e società.

"Lo spin-off dovrebbe già avere una data fissata per la partenza, quella di lunedì 11 marzo 2024. Un’aggiunta in palinsesto che si traghetta verso il Tg4 delle ore 11:55 - riporta TvBlog - Oltre alla normale messa in onda su Rete 4, Mattino quattro dovrebbe essere trasmesso anche da TgCom24 così come la gran parte delle trasmissioni d’informazione Mediaset".