Mauro Corona dalla "gallina" Berlinguer, il veto? Dal direttore di Rai3

Mauro Corona ancora non torna a Cartabianca. A non volere il suo ritorno dalla "gallina" Berlinguer sembrerebbe però essere, stando a Dagospia, non il cda di viale Mazzini ma il direttore di Rai3, Franco Di Mare. Bianca Berlinguer non c'entra, lei "l'ha perdonato" per quel "gallina" che Corona le ha urlato contro, durante un battibecco. Il veto del direttore Di Mare invece, secondo il sito, potrebbe risalire alla sconfitta ancora bruciante subita dal giornalista al premio Bancarella del 2011, quando il libro dell'alpinista ubriaco "La fine del mondo storto" superò di gran lunga il suo "Non chiedere perché", che si classificò secondo.