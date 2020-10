RAI3: BERLINGUER "SE CORONA NON TORNA A CARTABIANCA NON DIPENDE DA ME"

"Se non e' ancora tornato non e' per una mia scelta". Cosi' parlò Bianca Berlinguer, durante Cartabianca, rispondendo al governatore del Veneto Zaia che le chiedeva come mai non sia ancora tornato in trasmissione l'ospite fisso Mauro Corona, dopo un litigio avvenuto in diretta qualche settimana fa. "Io ho detto due puntate fa che Corona si e' comportato in modo molto sbagliato e grave ma poi si e' scusato pubblicamente e privatamente, sono convinta della buona fede delle sue scuse - ha aggiunto Berlinguer -. Penso che tra me e lui ci sia stato un rapporto un po' burrascoso, ma importante e prezioso per la trasmissione. Spero di poterlo rivedere qui con me, ma non tutto quello che riguarda questa trasmissione dipende da me". Ma come stanno veramente le cose? Il punto, spiegano fonti molto bene informare sulla questione è che Bianca Berlinguer avrebbe già perdonato Mauro Corona mentre le posizioni più rigide nei suoi confronti sono quelle dell'amministratore delegato della RAI Fabrizio Salini e del direttore di Rai 3 Franco di Mare. Insomma al momento sulla questione Corona in RAI ci sono due fronti: quello perdonista della Berlinguer e l'altro, molto più duro, rappresentato da Franco di Mare e Fabrizio Salini che di rivedere Mauro Corona in prima serata su rai3, almeno per il momento, non ne vogliono sapere. Vedremo chi la spunterà.

Intanto è stato chiuso per "eccesso di ribasso" Seconda linea. Ed autorevoli fonti Rai fanno capire che non è detto che quando si ripartirà i conduttori saranno sempre gli stessi: "Abbiamo resettato e stiamo ragionando su tutto. Ci vuole un po’ di tempo per capire la strada da intraprendere" spiegano dal settimo piano di viale Mazzini.