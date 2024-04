Mediaset/ Mfe chiede un piano "credibile" a Prosieben

Mfe chiede un piano a Prosieben

Mfe ha richiesto a Prosieben un piano d'azione chiaro e definito, che verrebbe implementato nel 2025 nel caso ottenesse il sostegno necessario, pari al 75% dei voti favorevoli, durante l'assemblea annuale degli azionisti il 30 aprile. Si tratta di una richiesta di "democrazia degli azionisti", come viene definita, in cui tutti gli azionisti possono decidere se far valutare da un terzo esperto la validità dell'operazione. Questo è riportato da Mf.

Inoltre, si chiede che l'executive board di Prosieben-sat prepari e presenti un piano credibile a medio termine, volto a riportare il prezzo delle azioni e i livelli di indebitamento dell'azienda ai livelli precedenti. Non è chiara la posizione di Andreas Wiele, il presidente del consiglio di sorveglianza di Prosiebensat, il quale sembra non essere in chiusura riguardo a una possibile proposta alternativa. Nonostante i segnali di intesa tra i manager tedeschi e il primo azionista riguardo alla necessità di concentrarsi solo sulle attività legate all'intrattenimento, Mfe non ritiene urgente l'avvio di azioni che possano invertire la tendenza negativa di Prosieben e del valore delle azioni. Alcuni osservatori dubitano che l'obiettivo di Wiele sia impedire il rinnovo delle cariche nel supervisory board. La richiesta di uno spin-off delle attività non core è stata avanzata dal ceo Pier Silvio Berlusconi e ha il sostegno di diversi azionisti, ma sembra interessare principalmente il supervisory board, mentre non si prevede un'immediata attuazione dello spin-off da parte di Mfe, bensì una valutazione approfondita della possibilità.