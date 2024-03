Prosiebensat in difficoltà, pronta a dialogare con Mfe

Il periodo di difficoltà che ha attraversato il gruppo media tedesco Prosiebensat sembra aver fatto riflettere il suo management sull'importanza di collaborare con Mfe-MediaForEurope, il principale azionista di Prosiebensat con circa il 13% dei diritti di voto. Durante la conferenza di presentazione dei risultati finanziari, il CEO Bert Habets ha dichiarato ieri: "Abbiamo un dialogo costruttivo e siamo aperti a lavorare insieme per una possibile collaborazione industriale che possa portare benefici". Questo rispondendo a una domanda sui rapporti con il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Questo è riportato da Mf.

La visione per il futuro del settore sembra essere di maggiore impatto: "Dato l'aumento della competizione, dovremmo espandere le nostre partnership per beneficiare di maggiori sinergie. Collaboreremo con i nostri concorrenti dove avrà senso strategico e dove sarà possibile legalmente. Solo attraverso queste collaborazioni potremo far crescere il nostro settore". Non sorprendentemente, Habets si è definito "open mind" nel valutare tutti i progetti, anche in termini di cooperazione a livello europeo.

Tuttavia, tra le parole e i fatti c'è spesso una differenza sostanziale. O in questo caso, ci sono le dismissioni. Al di là delle dichiarazioni di apertura, la pragmaticità che caratterizza il management di Cologno Monzese suggerisce che Mfe probabilmente sta aspettando un'azione specifica: la valorizzazione delle attività non essenziali, come e-commerce e dating, a cui Prosiebensat si era impegnata molto tempo fa. Dopo il via libera delle autorità austriache sul controllo effettivo, è difficile immaginare che Mfe non cerchi di proteggere la sua posizione di primo azionista spingendo affinché le buone intenzioni si trasformino in azioni concrete.

Già alla fine di gennaio scorso, Berlusconi aveva sottolineato che "il tempo della semplice gestione di emergenza e dell'efficienza è finito", ribadendo la necessità di "scelte concrete e definitive (riguardo alla vendita degli asset non essenziali)". "Qualcosa deve accadere, lo vedremo presto", aveva aggiunto, "ma come azionisti ci aspettiamo reazioni concrete da parte del management". Tuttavia, i dati contabili indicano che Prosiebensat deve cambiare rotta: il 2023 si è chiuso con un calo dei ricavi a 3,85 miliardi e una perdita di 134 milioni rispetto ai -49 milioni del 2022. Il consiglio di amministrazione proporrà un dividendo di 5 centesimi all'assemblea. Le previsioni per il 2024 sono positive: una leggera crescita dei ricavi a 3,95 miliardi e uno sviluppo dei ricavi pubblicitari nell'area di lingua tedesca.