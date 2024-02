Pier Silvio congela i dividendi e si dimezzano le riserve della holding Quinta

Quinta, Pier Silvio non distribuisce i dividendi sull'utile della Holding

Come lo scorso anno anche poche settimane fa Pier Silvio Berlusconi, chief executive officer di Mfe, ha deciso per ora di non distribuirsi dividendo a valere sull’utile della sua Holding Italiana Quinta, che possiede come asset principale il 7,65% di Fininvest, oggi controllata da lui, dalla sorella Marina e dai figli di Miriam Bartolini, alias Veronica Lario (Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi) dopo la morte del padre Silvio.

C’è da osservare comunque che lo scorso anno Pier Silvio ha incassato ben 82,8 milioni attinti dalle riserve della sua holding. Infatti qualche giorno fa, l’assemblea dei soci svoltasi a Segrate della holding guidata dal vicepresidente Giuseppe Spinelli (Berlusconi ne è presidente) ha sì deciso di mandare interamente a riserva l’utile di 9,5 milioni di euro segnato nel bilancio chiuso allo scorso settembre, determinando così un patrimonio netto di 64,9 milioni rispetto a quello di 137,4 milioni del precedente esercizio.

Infatti la voce delle riserve anno su anno si è più che dimezzata passando da 132,1 a 62,4 milioni e la differenza è, appunto, quanto incassato da Berlusconi, ben di più dei 51,5 milioni incassati nel 2022.

L’utile dello scorso settembre si confronta con quello di 12,6 milioni del bilancio precedente ed è frutto del diminuito dividendo incassato dalla quota Fininvest, rimasta invariata in carico a 9,8 milioni. La società detiene anche circa 11 milioni in azioni e obbligazioni, il 2,75% di quota di autocontrollo e il 13,8% di B Cinque, veicolo di cui sono azionisti anche Pier Silvio, Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi azionista di Juwel (ex Payeleven) e di SumUp Holding.