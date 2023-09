Berlusconi, Marina-Pier Silvio e il patto di "sangue". Così blindano Fininvest

Berlusconi, la doppia firma di Marina e Pier Silvio. Inizia ufficialmente la nuova era

Adesso è veramente tutto in mano a loro. Marina e Pier Silvio firmando per l'accettazione dell'eredità sono diventati i nuovi padroni di Fininvest al posto del padre. Un passo storico e pieno di rischi. Per questo i due figli più grande del Cavaliere hanno deciso di siglare un accordo che li vincola a fare squadra. L'intesa - si legge sul Sole 24 Ore - prevede l'obbligo per entrambi di consultarsi sempre prima di ogni assemblea di Fininvest, un patto parasociale che di fatto blinda l'azienda.

Pier Silvio e Marina Berlusconi quindi si preparano a guidare Fininvest in piena coordinazione. Forti delle indicazioni testamentarie del padre Silvio, che li ha posti a capo della holding con una partecipazione complessiva del 52,48%, sono loro a capo dell’impero di partecipazioni costruito dall’ex presidente del Consiglio.