Mediastars, Global Brand Communication si aggiudica quattro premi

Mediastars, a Global Brand Communication il premio SEO, Special Star e 2 nomination in short list

Global Brand Communication ha partecipato alla XXVI edizione premio Mediastars, uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello nazionale per la realizzazione di campagne di Advertising, Corporate Design e Comunicazione Multimediale, aggiudicandosi quattro premi.

Mediastars si propone di mettere in luce il valore di chi contribuisce, grazie alla propria esperienza e professionalità, alla riuscita di un progetto di comunicazione attraverso media classici, progetti corporate e strategie digitali.

Anche quest’anno l’ambita Stella Mediastars è stata assegnata ai progetti più interessanti appartenenti a diversi ambiti: stampa, esterna e indoor, corporate identity, packaging design, promotions, radio, televisione e cinema, tecnica audiovisiva, Internet, app, pubblicità online e social media.

Oltre duecento giurati hanno decretato, nella serata del 16 giugno, il successo di Global Brand Communication, assegnandole il 1° Classificato Categoria SEO, 3 Special Star e 2 nomination in short list.

“Il Business, in Global Brand Communication, non è solo una questione di vendite, di numeri o di calcoli: si tratta di creare una comunità affiatata di persone che condividono valori e obiettivi per creare fidelizzazione e soddisfazione dell’utente e del cliente", ha affermato Christian Baratti, Ceo & Co-Owner di Global Brand Communication.

"Le sfide ambiziose non ci spaventano, anzi: progetti e risultati che poco tempo fa sembravano impossibili, oggi non lo sono. Noi siamo pronti a entrare nel Metaverso e siamo assolutamente convinti che nei prossimi 2-5 anni ci saranno cambiamenti epocali nel settore della comunicazione. Non ci faremo cogliere impreparati: tenteremo invece di anticipare le tendenze con progetti sempre più innovativi, come quelli che abbiamo proposto ai nostri clienti e che oggi sono stati premiati", ha spiegato Baratti.

“La soddisfazione per il raggiungimento di riconoscimenti importanti come quelli assegnati da Mediastars è tanta, ha concluso Baratti, ed è giusto condividerla tra colleghi. Il successo, per noi, è una questione di team, frutto di un efficace gioco di squadra e, non a caso, in Giuria sono stato affiancato da Daniela Secci, Copywriter e SEO Specialist, e da Gaia Verza, Digital Strategist”.

