Meloni dopo Atreju dà il pacco al neomeloniano Porro, colpa di Giambruno?

Meloni dà il pacco a Porro, salta l'intervista a Quarta Repubblica. C'è lo zampino di Giambruno?

Meloni dà il pacco al “fedelissimo” Porro. La premier, lunedì 18 dicembre, doveva essere ospite a Quarta Repubblica, talk show politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Ma, con qualche ora di anticipo, ha disdetto l’ospitata per un’improvvisa influenza. C’è da dire che già domenica scorsa, durante il comizio finale di Atreju (la festa di Fdi), Meloni aveva avvertito di non stare benissimo, tra mal di gola e debolezza generale. E così è stato.

Ma malgrado il credibile imprevisto (in queste settimane la curva delle influenze si è alzata non di poco), i più maligni sostengono che, in realtà, il motivo dell’assenza della premier negli studi di Rete 4 sia un altro. Ebbene, girano voci che Giorgia Meloni abbia inscenato una scusa per azzerare le probabilità di incrociare il suo ex compagno e padre di sua figlia, Andrea Giambruno.

Sono passati infatti già due mesi dal giorno in cui la premier ha lasciato, con un post su Facebook, il giornalista ed ex conduttore di “Diario del giorno” - in onda sempre su Rete 4 – per dei comportamenti a dir poco inadeguati sul luogo di lavoro emersi grazie a dei fuori onda lanciati da Striscia la Notizia. Niente ritorno a Mediaset, dunque, con conseguente "pacco" al conduttore di Quarta Repubblica che, dopo essere stato sul palco di Atreju 2023 con Elon Musk, non avrà l'onore di intervistare la premier in prima serata.