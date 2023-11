Mercante in Fiera-Pino Insegno e Avanti un altro-De Girolamo? Stop nel 2024

Rai, i programmi di Pino Insegno e Nunzia De Girolamo? Avanti fino a Natale

I programmi 'Il Mercante in Fiera' condotto da Pino Insegno e 'Avanti Popolo' di Nunzia De Girolamo andranno in onda fino a Natale. Quindi non saranno nei palinsesti che partiranno da gennaio.

È quanto apprende LaPresse da fonti Rai.

Secondo queste indiscrezioni, Massimo Giletti sarà presente invece a 'Rischiatutto 70' con Carlo Conti in onda il 3 gennaio.

Non solo. Nel corso della puntata annuncerà le date del suo nuovo programma che sancisce il suo ritorno alla tv di Stato dopo aver lasciato La7.