Meta licenzia anche in Italia: ecco quanti dipendenti andranno a casa

Meta taglia il personale anche in Italia

Dopo il licenziamento di massa negli Usa, è il turno dell’Italia. Meta, la holding dell’universo Facebook, ha annunciato il taglio del personale anche per la divisione nostrana. Secondo le fonti, sarebbero 22 i dipendenti che potrebbero perdere il posto di lavoro nelle prossime ore. Tutti sarebbero contratti a tempo indeterminato, assunti a Milano. Profili assunti con il contratto collettivo del terziario avanzato.

L’annuncio sarebbe arrivato ai sindacati italiani con una lettera firmata dal capo della holding in Italia, Luca Colombo. Oggi si terranno i primi incontri tra sindacati e dipendenti. Mentre nei prossimi giorni le associazioni dei lavoratori incontreranno l’azienda.

Non è finita: a rischio il 17% della forza lavoro

Da quanto risulta, Meta al momento avrebbe in Italia 130 dipendenti. Se i numeri dovessero essere confermati, i possibili licenziamenti potrebbero riguardare il 17% del personale. Profili che finora hanno lavorato nelle risorse umane, nel marketing e nella comunicazione.

Meta fa fuori parte del personale, l'annuncio di Zuckerberg

Ieri l’annuncio di Zuckerberg in una lettera al personale: “Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di talento”. E ancora: “Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto. So che è difficile per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per le persone colpite", ha aggiunto. Meta fino a ieri non ha specificato la ripartizione geografica o settoriale dei tagli occupazionali.