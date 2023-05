Mezz'ora in più, ascolti sotto la concorrenza. Annunziata via? Niente di grave

Mezz'ora in più, ascolti ben al di sotto della concorrenza. Annunziata via? In Rai non si strapperanno i capelli...

Dopo Fabio Fazio, un altro “colosso” lascia viale Mazzini. Con un comunicato improvviso, Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di “Mezz’ora in più” (in onda su Rai 3), si è dimessa sostenendo di non condividere nulla dell'operato del governo Meloni, né sui contenuti, né sui metodi.

Un addio, questo, sicuramente pesante per la televisione pubblica. Ma non così incisivo in termini di ascolti. “Mezz’ora in più”, infatti, non ha mai brillato in termini di share, ma non ha neanche mai deluso le aspettative dei vertici regalando alla Rai discreti risultati.

Erano quattro le principali trasmissioni “concorrenti” in onda nel pomeriggio domenicale con cui Lucia Annunziata doveva fare i conti: “Domenica In” di Mara Venier, “Verissimo” con Silvia Toffanin, “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini e “L’Arca di Noè” condotto da Maria Luisa Cocozza.

Guardando gli ultimi risultati del programma di Lucia Annunziata, si può notare il netto distacco delle trasmissioni “concorrenti” in onda nel pomeriggio domenicale.

Nell’ultimo appuntamento andato in onda domenica 21 maggio, “Mezz’ora in più” ha totalizzato l’8,2% di share per circa 1,06 milioni di spettatori. “Domenica In”, invece, ha registrato il 19,1% incollando allo schermo oltre 2,5 milioni di persone. Da parte sua, “Verissimo” ha portato a casa il 18% di share con un totale di 2 milioni di telespettatori. “Da noi… a ruota libera” ha registrato invece il 14,5% per circa 1,58 milioni di spettatori. Infine, “L’arca di Noè” fa il 19% con 2,7 milioni.