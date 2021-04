Miguel Bosé: "Io negazionista, sul Covid solo bugie. Cocaina? 2g al giorno”

La sua esperienza con la droga, il consumo di cocaina. E poi la posizione negazionista sul Covid. Miguel Bosé si racconta in una lunga intervista tv: sul Covid "la verità non si conosce o non si vuole sapere" perché "c'è un piano ordito che non si vuole che si sappia", ha detto Bosé che lo scorso agosto aveva partecipato alla protesta no-mask di Madrid con migliaia di persone scese in piazza contro quella che veniva definita una falsa pandemia.

"Sono un negazionista" ha aggiunto il cantante, che parlando anche della madre Lucia Bosé, morta a marzo 2020, ha detto: "Mia madre non è morta di Covid, basta con questa storia".

Con gli stupefacenti, invece, tutto sarebbe iniziato una notte verso la fine degli Anni '80, a causa di una delusione d'amore, ha raccontato Bosé nell'intervista, rilanciata anche da 'El Pais': "Ho chiamato alcuni amici e ho detto 'voglio fare festa'. Quella sera ho bevuto il mio primo drink e ho tirato la mia prima striscia" ha rivelato il cantante. "Da quel momento in poi - ha aggiunto - ho conosciuto solo la parte oscura di Bosé e di Miguel".