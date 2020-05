Milano Digital Week 2020 al via la tavola rotonda: "Eventi reali o digitali?"

Al via la tavola rotonda della Milano Digital Week 2020, il più grande evento digitale dell’anno.

In pochi mesi la diffusione esponenziale del Coronavirus ha portato a reinventare le modalità e i canali della comunicazione aziendale, della formazione e degli eventi per andare oltre l’impossibilità dell’aggregazione fisica. L'epidemia ha pesato sull’industria degli eventi con importanti ripercussioni, che oggi pesano soprattutto sul comparto fieristico: un sistema che coinvolge ogni anno circa 200 mila espositori e 20 milioni di visitatori, generando affari da 60 miliardi di euro.

Eventi digitali: fra nuovi KPI e formati ibridi

Gli eventi digitali hanno reso possibile la continuità da remoto, generando nuove forme di partecipazione, engagement e format crossmediali di condivisione dei contenuti. Ma quale sarà l’impatto del digitale sulla comunicazione del post emergenza? Può davvero sostituire gli eventi fisici e quali saranno per le aziende i nuovi Kpi di misurazione dei risultati?

Sono solo alcuni degli interrogativi ai quali cercherà di dare risposta la tavola rotonda “Eventi reali o eventi digitali?”, appuntamento conclusivo della Milano Digital Week 2020, il più grande evento digitale dell’anno, in programma domani a partire dalle ore 15 (https://www.milanodigitalweek.com).

Milano Digital Week 2020: speaker d’eccezione

Il Talk di domani coinvolgerà Roberta Guaineri, Assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita, Comune di Milano; Maria Criscuolo, Chairwoman & Ceo, Triumph; Massimiliano Vavassori, Responsabile del Centro Studi Touring Club; Andrea Minetto, Assessorato Cultura, Coordinamento eventi e festival diffusi, Comune di Milano Eventi culturali; e Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione Digitale e Servizi Civici, Comune di Milano. Modererà il Talk la giornalista Patrizia Tossi.

In particolare, Manuela Ronchi, Ceo & Founder di Action Agency, factory di linguaggi innovativi, racconterà come la sua agenzia sia stata una delle prime che sin dai mesi del lockdown ha saputo scommettere sul digitale. Un progetto ambizioso il suo, che con Eventi in Azione, un network 100% Made in Italy, mira a dare slancio alla ripartenza del settore creando sinergie con tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione eventi. Ma la vera anima del progetto sono i Virtual Bridge: eventi virtuali ingaggianti, interattivi e coinvolgenti.

“Pur essendo da sempre una sostenitrice dell’importanza della relazione e, pertanto, del linguaggio generativo degli eventi fisici, sono convinta che il digitale riesca a generare esperienze di condivisione e interazione che vanno molto oltre lo schermo”, commenta Manuela Ronchi. “Gli step, l’interazione tra relatori e pubblico e l’engagement sono quelli di sempre. Sono però diversi gli strumenti e, soprattutto, la maggiore potenza comunicativa, garantita dalla replicabilità dei contenuti e dal podcasting, che rende fruibili anche in momenti successivi i diversi interventi”.