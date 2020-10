Minzolini minaccia il direttore del Fatto Travaglio: “Se non rettifichi…

MINZOLINI MINACCIA DI QUERELARE TRAVAGLIO: "IO MAI DECADUTO"

È lotta continua non solo in politica ma anche fra giornalisti. Parliamo del retroscenista Augusto Minzolini e del direttore del Fatto Marco Travaglio. "Mi è stato segnalato che oggi il quotidiano di Travaglio, in un articolo a firma Ilaria Proietti, mi attribuisce l’appellativo di 'decaduto': invito il giornale a rettifica immediata, in quanto il sottoscritto non è mai decaduto da senatore. Il Senato respinse la proposta di decadenza formulata dalla Giunta per le immunità, riconoscendo la presenza di un 'fumus persecutionis' nei miei confronti. È tutto agli atti, basta avere la buona volontà di consultarli. Mi auguro che 'Il Fatto quotidiano' proceda a rettificare o sarò costretto a sporgere querela”.

MINZOLINI MINACCIA DI QUERELARE TRAVAGLIO: "LA MATTINA NON LEGGO MAI IL FATTO"

L’ex senatore ed editorialista de 'Il Giornale', Augusto Minzolini ha sfruttato anche l'occasione per lanciare una frecciata al collega. “Ogni mattina ho la buona abitudine di leggere tutti i giornali, talvolta mi diletto nel fine settimana anche con vecchie edizioni di Topolino, mentre salto a piè pari la lettura de 'Il Fatto'. Se non me lo avessero segnalato, non me ne sarei nemmeno accorto, ma adesso che lo so, non ho intenzione di fare alcuno sconto al signor Travaglio nè a chicchessia", conclude Minzolini.