Minzolini vs Ranucci, "ho presentato querela", "parlavo di un altro direttore"

Minzolini vs Ranucci, il direttore del Giornale presenta querela contro il giornalista di Report

Il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini ha presentato querela contro il vicedirettore di Rai Tre e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. "Visto che, secondo qualche organo di informazione, lo stesso Ranucci o qualche dossier, non so come, mi tirerebbero in ballo, informo che ho presentato querele, come querelerò tutti quelli che in un modo o nell'altro citassero il mio nome in riferimento alla vicenda in questione", scrive Minzolini.

Alle parole di Minzolini è quindi seguita la replica di Ranucci, che al Giornale ha smentito qualsiasi riferimento a Minzolini.

"Ero molto arrabbiato perché mia figlia aveva letto di quel dossier reso noto in Vigilanza Rai, quelle false accuse su di me anche sul tuo giornale", risponde Ranucci. "Tra l'altro nei messaggi con Ruggieri non parlavo del vostro direttore Augusto Minzolini, parlavo del direttore di un altro giornale, del Centro Italia", sottolinea. "L'Audit sul falso dossier che mi accusa di aver avuto relazioni con alcune colleghe, di averle favorite e di aver mobbizzato altre colleghe è stato giudicato insussistente".

La vicenda cui si riferisce Minzolini è quella dei messaggi infuocati che Ranucci avrebbe inviato a Ruggieri, deputato Fi, in merito alla lettera anonima arrivata lo scorso luglio con accuse contro di lui. Lettera che Ruggieri ha precisato di aver cestinato “considerata infondata” e sulla quale in Vigilanza "ho fatto una considerazione neutra".

Ruggieri in seguito agli sms ricevuti dal conduttore ha però chiesto all'ad Fuortes, in commissione di Vigilanza, di intervenire nei confronti del giornalista. Nei nomi fatti dal giornalista sarebbe venuto fuori anche quello del direttore del Giornale.

Fuortes ha precisato che la "cosa deve essere giudicata dall’autorità competente, non ho gli strumenti come datore di lavoro per agire”. Non rimane che attendere.

LEGGI ANCHE: