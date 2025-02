Miss Fallaci, quando esce e dove vedere la serie tv su Oriana Fallaci con Miriam Leone (GUARDA IL TRAILER)

Miss Fallaci, la serie con Miriam Leone nel ruolo di Oriana Fallaci debutta il 18 febbraio su Rai1

Il 18 febbraio arriva su Rai1 la nuova serie Miss Fallaci, che ripercorre gli inizi della carriera di Oriana Fallaci con Miriam Leone nei panni della giornalista. La serie in 8 episodi targata Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Ambientata alla fine degli Anni 50, il racconto vede Oriana Fallaci, che allora lavorava per il settimanale "L'Europeo", cogliere l'occasione di un viaggio negli USA per raccontare in modo tagliente e ironico il mondo patinato di Hollywood. Sullo sfondo l'amore per il collega Alfredo Pieroni e tutte le insicurezze e difficoltà di una donna che cerca di emergere in un mondo dominato dagli uomini, oltre a vicende personali molto dure come l'aborto spontaneo che quasi le costò la vita.

"Non si definiva femminista, ma secondo me non c’è cosa più femminista di una donna indipendente che porta avanti il suo pensiero, la sua passione e il suo lavoro", ha dichiarato Miriam Leone a Vouge parlando di Oriana Fallaci. L'attrice è attesa sul palco di Sanremo 2025 nel ruolo di co-conduttrice per la terza serata del Festival.

Miss Fallaci è diretta dai registi Alessandra Gonnella, Giacomo Martelli e Luca Ribuoli. Nel cast insieme a Miriam Leone anche Maurizio Lastrico (Pieroni), l'islandese Jóhannes Haukur Jóhannesson (Orson Welles), Francesca Agostini, Francesco Colella, Davide Tucci, Debi Mazar, Daisy Jelley e molti altri.