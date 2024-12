Rai (ri)lancia la sfida degli ascolti tv a Canale 5: Mare Fuori 5, Miriam Leone e... Le nuove (e vecchie) serie tv in arrivo / Anticipazioni

Rai (ri)lancia la sfida degli ascolti tv a Canale 5: Mare Fuori 5, Miriam Leone e... Le nuove (e vecchie) serie tv in arrivo

Il periodo di garanzia televisiva Autunno 2024 si è chiuso, le feste natalizie alle porte, ma già si guarda alla sfida che ripartirà forte a gennaio sul terreno degli ascolti tv. E la Rai - che si è confermata con Rai1 rete più vista nella 24 ore davanti a Canale 5 (18% vs 17,4%), ma perdendo sul target commerciale (qui i dati) - prepara il lancio di nuove fiction o attesi ritorni in prima serata.

Tra le novità c'è curiosità per Belcanto, historic drama, ambientato nel mondo dell'opera lirica - sulle note di Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini fino Verdi - in otto episodi da 50’, diretto da Carmine Elia (Mare Fuori – prima stagione, Noi siamo leggenda) con Vittoria Puccini e Caterina Ferioli. Lancio previsto dopo il Festival di Sanremo 2025.





Un'altra serie tv (by Paramount), sempre in 8 puntate, in prima visione assoluta sarà Miss Fallaci, la storia, ambientata verso la fine degli anni '50, che racconta gli esordi della grande scrittrice italiana - quando era ancora conosciuta come "la ragazza del cinema" e lavorava come cronista per il settimanale italiano L’Europeo - impersonata da Miriam Leone. In quel periodo la Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un'occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.



Sugli schermi Rai anche la 4 a stagione dell’acclamata serie francese Morgane - Detective geniale prevista per la primavera 2025 con otto nuove puntate (la storia di una donna che grazie al suo quoziente intellettivo superiore alla media, finisce per diventare consulente investigativa per la polizia).

Rai 2? Prepara la prima visione free della 2a stagione di The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi.

Grande attesa per il 19 febbraio, quando arriverà Mare fuori 5, le cui riprese sono terminate lo scorso mese di ottobre. La quarta stagione si era chiusa con Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito) che aveva lasciato sull'altare Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo). Quest'ultimo personaggio non comparirà nelle nuove puntate, così come i personaggi di Edoardo Conte (Matteo Paolillo), Crazy J (Clara Soccini) e Kubra (Kyshan Wilson). Si rivedranno invece Carmela (Giovanna Sannino) - con un maggiore spazio narrativo - e Luna (Marina Gambardella), il personaggio transgender che nella terza stagione aveva avviato una relazione con Milos. Tra l'altro

Nel 2025, Rosa Ricci sarà protagonista del film prequel di Mare Fuori, 'Io sono Rosa Ricci', che racconterà la vita della ragazza prima dell’ingresso nel carcere minorile.

E inoltre...

Leggi anche