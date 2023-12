Monica Setta al 6% di share con il suo "Storie di donne al bivio"

Storie di donne al bivio raggiunge il 6% di share

"Storie di donne al bivio", programma scritto e condotto da Monica Setta il mercoledì in seconda serata su Rai 2, vola al 6 per cento di share con ospiti Monica Leofreddi, Matilde Brandi ed Eliana Miglio. Ma sempre nella giornata di ieri la Setta ha organizzato una festa di Natale negli studi di via Teulada con panettoni, pandoro, torroni e cin cin analcolico per brindare con le amiche alle puntate speciali, le cosiddette "strenne di Natale", che andranno in onda dal 13 dicembre al 9 gennaio su Rai 2. Simona Ventura e Dyane Mello, ma anche Rossella Brescia, Carmen Russo, Serena Grandi, Nathaly Caldonazzo, Rita Rusic e Stefania Orlando hanno festeggiato con la Setta tra le maestranze Rai e lo staff - tutto al femminile - di "Storie di donne al bivio ".