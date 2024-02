Morta a 35 anni Carlotta Dessì, l'ultimo post della giornalista Mediaset

Morta a 35 anni la giornalista Carlotta Dessì

È morta a soli 35 anni e dopo aver combattuto contro una malattia che l'aveva colpita la scorsa estate, Carlotta Dessì, redattrice di diversi programmi Mediaset tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro".

Per la trasmissione di Mario Giordano, Dessì aveva realizzato alcune inchieste e più volte il conduttore in chiusura di programma ne aveva elogiato il coraggio e aveva ribadito la vicinanza di tutta la redazione alla lotta della giovane contro la malattia. "Orgogliosamente cagliaritana", come lei stessa amava definirsi, Dessì si era laureata alla Sapienza di Roma e aveva lavorato anche nella redazione di SkyTg24.

L'ultima apparizione era stata lo scorso dicembre, nel programma di Giordano, dopo essere stata dimessa dall'ospedale: "Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno", aveva detto in quella occasione