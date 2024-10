Myriam Sylla: “Dopo la pallavolo vorrei lavorare con Maria de Filippi”. Le confessioni della regina di Parigi 2024 (a Cattelan)

Myriam Sylla: “Dopo la pallavolo vorrei lavorare con Maria de Filippi”. Le confessioni della regina di Parigi 2024 (a Stasera c'è Cattelan - Supernova)

Quando smetterete di fare pallavolo? “Vorrei lavorare con Maria de Filippi” afferma Myriam Sylla, pallavolista oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 ai microfoni del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. “Vorrei stare al posto di Tinì a Uomini e Donne!” scherza Sylla. Il post-pallavolo è un punto interrogativo per la compagna della Nazionale Alessia Orro “mi devo ancora organizzare un po’ la vita”. “Fashion blogger!” suggerisce Myriam Sylla e la compagna di squadra ammette: “Si, io sono più social”. Dall’indubbia presenza scenica secondo Cattelan, le pallavoliste si propongono: “Se ci vuoi, noi veniamo a lavorare con te!”

Ballando con le Stelle, Alessia Orro “Ero in ansia. Mi sono divertita quando è finita” (a Stasera c'è Cattelan - Supernova)

L’esperienza di Ballando con le stelle? “Mi sono divertita quando è finita. Alla fine ho detto ‘dai non è così male’ però prima ero un po’ in ansia” racconta Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale azzurra oro olimpico a Parigi 2024, ospite nella prima puntata del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. “Io non ballo. Avevo provato forse una volta due settimane prima - continua - Arrivo lì e mi avevano cambiato due passi della coreografia prima di salire e lì ho detto ‘sto andando davanti a 4 milioni di persone che mi stanno guardando che bella figura di… !” scherza Alessia Orro, che aggiunge sull’amica-collega Sylla, ospiti insieme ai microfoni di Cattelan: “Myriam si è rifiutata!”