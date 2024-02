Napoli-Barcellona dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv e streaming. News

Andata degli ottavi di finale di Champions League allo stadio Maradona tra Napoli e Barcellona mercoledì 21 febbraio 2023 alle ore 21, poi il verdetto finale nel match di ritorno in programma il 12 marzo al Camp Nou. Match delicato anche perché la squadra campione d'Italia cerca un passaggio del turno ai quarti di finale che vale anche una ricorsa al secondo posto nel Mondiale per club Fifa in programma nel 2025 con 32 squadre e due italiane: una sarà l'Inter, l'altro posto se lo contendono i partenopei e la Juventus. Napoli-Barcellona dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la partita di Champions League.

Napoli-Barcellona dove vederla in tv e streaming

Napoli-Barcellona non sarà in diretta tv né su Canale 5, né su Sky Sport. Niente match in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo o Now. La partita andrà in esclusiva su Amazon Prime Video mercoledì 21 febbraio alle ore 21. La gara sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutti i televisori collegabili a console di gioco (Xbox e PlayStation) o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Napoli-Barcellona tv e streaming, telocronisti

Napoli-Barcellona sarà raccontata in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Barcellona probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.