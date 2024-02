Nasce Sport e Finanza: il web magazine di CF dedicato alla sport industry

Debutta Sport e Finanza (sportefinanza.it), web magazine emanazione di Calcio e Finanza (calcioefinanza.it) - quotidiano edito da Fair Play Media società che tra i soci annovera Luciano Mondellini e Andrea Di Biase - dedicato agli aspetti economici, finanziari e gestionali della sport industry italiana e internazionale, rivolto sia ai tifosi e agli appassionati sia a coloro, siano questi aziende, istituzioni o professionisti, che operano nello sport, con lo sport e per lo sport.

Sport e Finanza si concentra su temi economici, finanziari e gestionali della sport industry italiana e internazionale, mercato con un giro d’affari di 102 miliardi di euro e un’incidenza sul Pil del 3,4% (fonte: Banca Ifis). Comparto che oltretutto dà lavoro ad oltre 405.000 addetti che operano a più livelli nel settore tra società sportive e di gestione degli impianti (9.500), imprese produttrici di abbigliamento e attrezzature sportive (10.000), senza considerare l’indotto (media, betting, turismo, ecc.).

Sport e Finanza sarà curato da Stefano Gianuario, chief operating officer di Fair Play Media, che assume anche il ruolo di vicedirettore vicario del nuovo web magazine, mentre Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza e senior partner di Fair Play Media sarà anche direttore responsabile di SF.

Nel nuovo ruolo Gianuario, che vanta esperienze in campo giornalistico e manageriale, continuerà anche a occuparsi, in coordinamento con il ceo e senior partner di Fair Play Media, Andrea Di Biase, dello sviluppo delle altre aree di business della società: la realizzazione di analisi economiche sullo sport, attraverso il brand FPM Lab, la produzione di contenuti visual, attraverso la divisione Fair Play Studio, e la formazione, attraverso i corsi e i workshop di CF Academy. Così come su Calcio e Finanza, anche su Sport e Finanza ad occuparsi della raccolta pubblicitaria in esclusiva sarà 24 ORE System, la concessionaria del Gruppo 24 ORE, oltre che di un selezionato gruppo di marchi e brand di editori italiani e internazionali leader nel proprio settore.

«Sport e Finanza, affiancandosi a Calcio e Finanza, coprirà l’intero spettro delle altre discipline sportive andando a completare l’offerta di notizie e analisi di tipo economico e finanziario di Fair Play Media, così come in più di un’occasione ci è stato chiesto sia dai lettori sia degli addetti ai lavori -, ha spiegato Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza e di Sport e Finanza e senior partner di Fair Play Media -, io sarò il direttore del nuovo web magazine ma il lavoro quotidiano sarà svolto dalle sapienti mani del vicedirettore vicario Stefano Gianuario e dal suo team. Una squadra che oltre a godere della massima stima da parte mia, avrà anche amplia autonomia decisionale, certo come sono che, vista la grande competenza anche in ambito giornalistico, saprà svolgere un lavoro ottimo nel portare avanti un web magazine che ha una valenza strategica per la nostra azienda e per la nostra offerta».

«Il lancio di Sport e Finanza rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Fair Play Media impostata con il piano 2022-2024 -, ha commentato Andrea Di Biase, ceo e senior partner di Fair Play Media -. Grazie al nuovo web magazine, che si affianca a Calcio e Finanza, la nostra società completa la propria offerta informativa dedicata agli aspetti economici e finanziari dello sport. Un’offerta sinergica a prodotti come la consulenza, la formazione e la produzione di contenuti video e social che ci hanno consentito di chiudere il 2023 in forte crescita sul 2022 e di gettare le basi per proseguire sulla stessa strada anche nel 2024. Questa offerta multi-prodotto, basata sul principio di ‘’contenuto al centro’’, sarà inoltre alla base del piano 2025-2027 attraverso cui Fair Play Media intende fare un ulteriore passo in avanti anche sul fronte dimensionale».